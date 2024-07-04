Береговая охрана КНР отогнала японские корабли от спорных островов Дяоюйдао

Береговая охрана Китая отогнала японские рыболовецкие суда и патрульные катера от островов Дяоюйдао (Сенкаку), которые являются предметом территориального спора двух государств, заявил официальный представитель китайского ведомства Лю Дэцзюнь.
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