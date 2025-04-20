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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ирина Роднина: «Мы потеряли поколение без выступлений на международном уровне. Не думаю, что сильно упадем в результатах, но какая-то возрастная группа у нас выпала»

Российские фигуристы не выступают на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с марта 2022 года.

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