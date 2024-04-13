Арабские монархии запретили США использовать их территории для ударов по Ирану

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Монархии Персидского залива призывают США не использовать американские военные базы на их территориях для нанесения ударов в ответ на любое потенциальное нападение Ирана на Израиль, сообщили источники Middle East Eye.
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