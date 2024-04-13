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Арабские монархии запретили США использовать их территории для ударов по Ирану

Арабские монархии запретили США использовать их территории для ударов по Ирану

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Монархии Персидского залива призывают США не использовать американские военные базы на их территориях для нанесения ударов в ответ на любое потенциальное нападение Ирана на Израиль, сообщили источники Middle East Eye.

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Комментарии
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Eduard
Гоните американцев вообще,пусть к себе убираются!
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13 час.
ВД
Вовладар Даров
Гнать нужно отовсюду эту пиндосскую сволочь!!!!
Ответить
1 час.

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