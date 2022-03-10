В МИД РФ заявили, что Запад превратил Совет Европы в «площадку для заклинаний о самолюбовании»

Россия больше не собирается участвовать в Совете ЕвропыВ МИД РФ заявили, что ЕС и НАТО разрушают Совет Европы и общее гуманитарно-правовое пространство в Европе.
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