Приморский депутат публично обозвал коллегу

В Приморском крае депутата Надеждинского района осудили за публичное оскорбление коллеги. Он позволил себе назвать другого чиновника лицом нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Объединенную пресс-службу судебной системы Приморского края.
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