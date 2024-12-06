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Приморский депутат публично обозвал коллегу

Приморский депутат публично обозвал коллегу

В Приморском крае депутата Надеждинского района осудили за публичное оскорбление коллеги. Он позволил себе назвать другого чиновника лицом нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Объединенную пресс-службу судебной системы Приморского края.

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