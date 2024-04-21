Приобретение недвижимости в Турции: Какие документы необходимы и преимущества покупки квартиры в Анталии Юлия СавельеваВ современном мире покупка недвижимости за рубежом становится всё более привлекательной и востребованной идеей.
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