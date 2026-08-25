Физики определили «молекулярные отпечатки» двух изотопов германия

В современной научной литературе нет точных спектроскопических данных разных изотопов германия. У молекулы несколько стабильных изотопов, однако замена одного изотопа на другой меняет массу молекулы, что сдвигает частоту колебания и вращений и меняет весь инфракрасный «рисунок» вещества.