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Непресный отзыв: показана роль гиперсоленых озер в глобальном изменении климата

Непресный отзыв: показана роль гиперсоленых озер в глобальном изменении климата

Засоление озер увеличит выделение в атмосферу углекислого газа и уменьшит выделение метана. К таким выводам пришли российские ученые, изучившие поверхность озера Баскунчак — одного из крупнейших гиперсоленых водоемов в мире.

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