10 преимуществ жизни в России: британец составил честный отзыв

Житель Британии, побывав в России, составил список из 10 преимуществ жизни в нашей стране.В своем видеоблоге на YouTube британец по имени Джон поделился десятью преимуществами жизни в России, которые, по его мнению, стоит перенять западным странам.
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