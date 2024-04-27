8 платьев для миниатюрных женщин сезона весна-лето 2024

Путеводитель по весенним платьям, которые понравятся миниатюрным женщинам в сезоне весна-лето 2024. Подиумы сезона уже определили, какие варианты лучше всего подходят для того, чтобы выглядеть божественно, без необходимости обращаться к портному или вносить постоянные изменения.
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