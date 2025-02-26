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Киевский режим оставляет после себя руины и трупы: свежие сводки с фронтов СВО

Киевский режим оставляет после себя руины и трупы: свежие сводки с фронтов СВО

Русская армия продолжает наносить удары по объектам ВСУ в Одесской области и освобождать оккупированные территории.

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