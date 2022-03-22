"Сугробы по колено намело": мощный снегопад сейчас "обрушился" на Приморье

Приморцы сейчас рассказали о мощном снегопаде, который уже обрушился на край. Так, в Telegram — канале pogoda_25_region (12+) жители Чугуевского района сообщили, что осадки прошлись по по всему району а сугробы уже практически по колено.
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