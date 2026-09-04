Трутнев на ВЭФ: Курильские острова никогда не отдадут Японии

На Восточном экономическом форуме Юрий Трутнев заявил, что Япония не получит Курильские острова. Президент Путин посетил Итуруп 13 августа.
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