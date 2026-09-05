Ида Галич, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Ирина Зарькова признаются в любви Москве

В 2026 году Москва отмечает свой 879-й день рождения. По этому случаю российские звёзды опубликовали в соцсетях посты с признанием в любви городу и поделились воспоминаниями, связанными со столицей.
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