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SPLETNIK

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Ида Галич, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Ирина Зарькова признаются в любви Москве

Ида Галич, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Ирина Зарькова признаются в любви Москве

В 2026 году Москва отмечает свой 879-й день рождения. По этому случаю российские звёзды опубликовали в соцсетях посты с признанием в любви городу и поделились воспоминаниями, связанными со столицей.

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