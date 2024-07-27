Мобилизация в России возможна? Полковник раскрыл правду

Сегодня численность войск России приближается к отметке в 1,2 миллиона человек. Всеобщая мобилизации в России станет возможной, если последует угроза о стороны НАТО, например, при изменении ситуации на российских границах из-за приближения войск ВСУ или НАТО.
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