Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Иноагенты и их творчество

Иноагенты и их творчество

Мода — это такая вещь, что если кто-то постоянно ходит в трениках с оттянутыми коленями, то даже он когда-нибудь будет в тренде.

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Комментарии
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Алексей Перин
Подписываюсь под каждым словом. Афтырю плюс в репу....и карму
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53 мин.
Астон Мартин
Творчество нельзя запрещать , и книги в том числе , искусство вообще построено на противоречиях и не может быть слащавым и послушным как от него хотят некоторые , потому что смысл искусства искать вечный смысл духовного состояния человека а не только в послушании и слащавости к персоналиям ...Тихий Дон , например или произведения Булгакова  ,в свое время никто не запрещал , да и многое другое , ...🥸
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9 мин.

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