Иноагенты и их творчество

Астон Мартин

Творчество нельзя запрещать , и книги в том числе , искусство вообще построено на противоречиях и не может быть слащавым и послушным как от него хотят некоторые , потому что смысл искусства искать вечный смысл духовного состояния человека а не только в послушании и слащавости к персоналиям ...Тихий Дон , например или произведения Булгакова ,в свое время никто не запрещал , да и многое другое , ...🥸