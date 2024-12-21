«Спасибо всем за поддержку!» KTM прояснила своё будущее в MotoGP

«Спасибо всем за поддержку!» KTM прояснила своё будущее в MotoGPGold & Goose / Red Bull Content PoolАвстрийская компания KTM продолжит участие в чемпионате мира MotoGP, несмотря на тяжелое финансовое положение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии