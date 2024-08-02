Намерены дружить: для россиян и китайцев упростят безвизовые турпоездки

Соглашение о безвизовых групповых поездках между Россией и Китаем будет актуализировано, минимальный состав тургруппы может быть уменьшен с пяти до трех, а сроки пребывания группы на территории принимающего государства увеличены с 15 до 21 дня, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на KONKURENT.