Намерены дружить: для россиян и китайцев упростят безвизовые турпоездки

Соглашение о безвизовых групповых поездках между Россией и Китаем будет актуализировано, минимальный состав тургруппы может быть уменьшен с пяти до трех, а сроки пребывания группы на территории принимающего государства увеличены с 15 до 21 дня, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на KONKURENT.
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