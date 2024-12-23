Позицию миномета и расчет ВСУ уничтожили из "Гвоздики" на донецком направлении

Скриншот видео Расчет САУ "Гвоздика" отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Юг" уничтожил позицию миномета и место запуска БПЛА военнослужащих ВСУ и украинских националистов вместе с расчетом противника на донецком направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).
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