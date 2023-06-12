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Торги на сырьевых биржах открылись снижением цен на нефть

Торги на сырьевых биржах открылись снижением цен на нефть

Стоимость июльских фьючерсов нефти марки WTI снизилась на $1 по отношению к предыдущему дню торгов на Нью-Йоркской товарной бирже согласно данным на 8:00 мск 12 июня.

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