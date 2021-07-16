Daily Storm

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Иностранные компании попросили Россию упростить получение QR-кодов

Иностранные компании попросили Россию упростить получение QR-кодов

Привитые зарубежными вакцинами специалисты испытывают проблемы, отметили в фирмахАмериканская торговая палата (AmCham) и Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) попросили Россию упростить процедуру выдачи QR-кодов о вакцинации для привитых за рубежом.

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