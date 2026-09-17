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Иркутск Сегодня

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В Зиминском районе Приангарья суд оштрафовал мужчину за кражу телёнка на 78,5 тысяч рублей

Зиминский городской суд вынес приговор жителю Зиминского района Иркутской области, который украл чужого телёнка и продал его, выдав животное за собственное.

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