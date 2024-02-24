«Неземной голос»: куда пропал Витас?

Музыкальная карьера Витаса была всегда окутана тайнами и загадками. Певца с неземным голосом редко можно было увидеть на ток-шоу или интервью, поэтому журналистам оставалось только догадываться каких взглядов придерживается звезда и что происходит в его личной жизни.