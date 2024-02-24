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«Неземной голос»: куда пропал Витас?

«Неземной голос»: куда пропал Витас?

Музыкальная карьера Витаса была всегда окутана тайнами и загадками. Певца с неземным голосом редко можно было увидеть на ток-шоу или интервью, поэтому журналистам оставалось только догадываться каких взглядов придерживается звезда и что происходит в его личной жизни.

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