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Актер Федотов: все следят за погоней Овечкина, как за чем-то очень личным

Актер Федотов: все следят за погоней Овечкина, как за чем-то очень личным

Global Look Press/Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com Все следят за погоней российского нападающего хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина к рекорду легендарного канадца Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), как за чем-то очень личным, заявил РЕН ТВ актер театра и кино Федор Федотов.

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