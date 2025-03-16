Актер Федотов: все следят за погоней Овечкина, как за чем-то очень личным

Global Look Press/Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com Все следят за погоней российского нападающего хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина к рекорду легендарного канадца Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), как за чем-то очень личным, заявил РЕН ТВ актер театра и кино Федор Федотов.