ФСБ: жителю Донецка обещали $10 тыс. за теракт у избирательного участка

Житель Донецка получил от украинских спецслужб предложение в размере десяти тысяч долларов за проведение теракта в день выборов.
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