Власти Воронежа объяснили увольнение худрука Бычкова словами «жил в мире без СВО»

Власти Воронежа объяснили увольнение художественного руководителя Камерного театра Михаила Бычкова. Министр культуры региона Мария Мазур сообщила, что режиссера отстранили от должности из-за позиции по СВО на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии