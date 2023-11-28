Власти Воронежа объяснили увольнение худрука Бычкова словами «жил в мире без СВО»

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

Наконец то. Гурина поганой метлой выперли из Большого, Бычкова - из Воронежского камерного. Всех этих ждунов "дЫмократии" давно пора перевести на должности дворников. Пусть художественно руководят вениками, мётлами и мусорными ведрами. Как говорится - мусор-к мусору.