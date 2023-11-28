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Власти Воронежа объяснили увольнение худрука Бычкова словами «жил в мире без СВО»

Власти Воронежа объяснили увольнение худрука Бычкова словами «жил в мире без СВО»

Власти Воронежа объяснили увольнение художественного руководителя Камерного театра Михаила Бычкова. Министр культуры региона Мария Мазур сообщила, что режиссера отстранили от должности из-за позиции по СВО на Украине.

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Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Наконец то. Гурина поганой метлой выперли из Большого, Бычкова - из Воронежского камерного. Всех этих ждунов &quot;дЫмократии&quot; давно пора перевести на должности дворников. Пусть художественно руководят вениками, мётлами и мусорными ведрами. Как говорится - мусор-к мусору.
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