«Город, о котором люди всегда мечтали»: Адам Драйвер рассказывает о своих грандиозных планах в отрывке из «Мегалополиса»

Кино-Театр.Ру представляет отрывок из фантастического эпоса Фрэнсиса Форд Копполы «Мегалополис». В ролике Адам Драйвер, исполняющий главную роль, рассказывает о грандиозных планах построить город будущего.
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