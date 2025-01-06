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«Город, о котором люди всегда мечтали»: Адам Драйвер рассказывает о своих грандиозных планах в отрывке из «Мегалополиса»

«Город, о котором люди всегда мечтали»: Адам Драйвер рассказывает о своих грандиозных планах в отрывке из «Мегалополиса»

Кино-Театр.Ру представляет отрывок из фантастического эпоса Фрэнсиса Форд Копполы «Мегалополис». В ролике Адам Драйвер, исполняющий главную роль, рассказывает о грандиозных планах построить город будущего.

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