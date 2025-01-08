9 вредных привычек, которые на самом деле полезны

Да-да, врачи и ученые разрешают грызть ногти, материться и даже не мыться Согласны, вы имеете полное право удивиться и возмутиться: за что ж тогда все детство получали по шапке? Можете даже не согласиться: культура превыше всего, а большинство из нижеперечисленного очень раздражает окружающих.