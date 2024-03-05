Школьники Бобруйска посетили выставку ´Образование и карьера´ в городе Минске.

Учащиеся IX-XIклассов учреждений общего среднего образования 1 марта 2024 г. посетили 21 Международную специализированную выставку для абитуриентов, школьников и студентов ´Образование и карьера´ в городе Минске.
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