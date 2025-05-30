Анна Ковальчук о браке сестры Катерины с Харламовым, детях, секретах красоты

Анна Ковальчук нечасто радует телезрителей своим участием в развлекательных шоу. Однако в этот раз она стала частью непредсказуемого музыкального проекта «Поймай меня, если сможешь» на телеканале «Россия».
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