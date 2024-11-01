Бунт в Одессе? Да бросьте!

Сижу вижу в ленте и вижу вроде какой то бунт в Одессе, аж против ТЦК. Нашел видео: тоже мне, бунт. сотня инвалидов вышли быстренько пройтись по улицам до того момента как ТЦК и полиция приедут и упакуют тупых Мыкол.