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Бунт в Одессе? Да бросьте!

Бунт в Одессе? Да бросьте!

Сижу вижу в ленте и вижу вроде какой то бунт в Одессе, аж против ТЦК. Нашел видео: тоже мне, бунт. сотня инвалидов вышли быстренько пройтись по улицам до того момента как ТЦК и полиция приедут и упакуют тупых Мыкол.

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