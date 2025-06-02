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Спички - не игрушка

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Бета-глюкан: природная альтернатива препаратам для похудения таким как Ozempic

Бета-глюкан: природная альтернатива препаратам для похудения таким как Ozempic

Ученые обнаружили, что бета-глюкан из овса и ячменя действует подобно препаратам для похудения, стимулируя выработку GLP-1 и снижая вес.

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