Бета-глюкан: природная альтернатива препаратам для похудения таким как Ozempic

Ученые обнаружили, что бета-глюкан из овса и ячменя действует подобно препаратам для похудения, стимулируя выработку GLP-1 и снижая вес.
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