Нидерландский сейсмолог Хугербитс предупредил о мощном землетрясении в марте

МОСКВА, 14 марта, ФедералПресс. Нидерландский сейсмолог-любитель, Фрэнк Хугербитс, который стал известен после предсказания смертоносного землетрясения на границе Турции и Сирии, предупредил о новых мощных подземных толчках.
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