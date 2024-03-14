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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Нидерландский сейсмолог Хугербитс предупредил о мощном землетрясении в марте

Нидерландский сейсмолог Хугербитс предупредил о мощном землетрясении в марте

МОСКВА, 14 марта, ФедералПресс. Нидерландский сейсмолог-любитель, Фрэнк Хугербитс, который стал известен после предсказания смертоносного землетрясения на границе Турции и Сирии, предупредил о новых мощных подземных толчках.

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