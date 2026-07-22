Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Орнелла Мути подала документы на получение гражданства РФ

Орнелла Мути подала документы на получение гражданства РФ

Итальянская актриса Орнелла Мути подала документы на российское гражданство. Об этом рассказала ее дочь, певица Найке Ривелли, которая тоже намерена стать гражданкой РФ.

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