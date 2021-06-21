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Коронавирус внёс коррективы в проведение выпускных в школах Кузбасса

Коронавирус внёс коррективы в проведение выпускных в школах Кузбасса

И сегодня подписано распоряжение о проведении выпускных. В условиях третьей волны, организовывать праздник в очном формате разрешили только при условии строгого соблюдения “коронавирусных мер”.

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