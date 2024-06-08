История и археология: Как большевики пытались защитить женские права, а их обвинили в попытке национализировать женщин

О том, что все будет общее, включая жен, любили говорить ярые противники коллективизации. Однако никаких документов, хотя бы с намеком на существование «Декрета о национализации женщин» не удалось найти даже самым активным сторонникам альтернативной истории.
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