Почему правление Брежнева называют «периодом застоя» Так называемый «период застоя» в СССР (около 1964–1985 годов) был временем замедления социально-экономического развития страны при сохранении относительной стабильности в политической сфере.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии