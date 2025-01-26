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Guardian: в Британии впервые представят картину Мунка с интригующей тайной

Guardian: в Британии впервые представят картину Мунка с интригующей тайной

Портрет юриста, написанный в 1892 году норвежским живописцем, одним из первых представителей экспрессионизма Эдвардом Мунком, впервые представят в Великобритании на выставке в Национальной портретной галерее в марте.

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