Враг обрушил "Град" на Россию: Под прицелом - Белгород

Противник попытался ударить "Градом" по Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны России.Оборонное ведомство сообщает, что ранним утром была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку.
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