Документальный фильм «Дерево твоей силы» ведущей 360.ru Елены Кононовой получил номинацию ТЭФИ. Об этом сообщается на официальной странице национальной премии .
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