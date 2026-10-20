Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдёт шестой благотворительный заплыв «Плывём с Кузей» (6+). Как сообщает организатор — фонд «Подари завтра!», заплыв состоится в субботу, 31 октября в бассейне «Динамо» (ул.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Ижевске погиб 1...
- Курьер похитил 2 ...
- В Удмуртии подсчи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым