Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдёт шестой благотворительный заплыв «Плывём с Кузей» (6+). Как сообщает организатор — фонд «Подари завтра!», заплыв состоится в субботу, 31 октября в бассейне «Динамо» (ул.