Рудковская потеряла дочь: «Я спросила врачей, почему так»

Прекрасная пара Яны Рудковской и Евгения Плющенко активно старается расширить свою семью. Недавно «Звездач» рассказал о том, что пара мечтает о рождении дочки и очень хочет, чтобы у двух братишек появилась маленькая сестра.
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