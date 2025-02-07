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Царьград

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Александр Бастрыкин взял на контроль дело с расселением аварийного дома во Владимире

Александр Бастрыкин взял на контроль дело с расселением аварийного дома во Владимире

Здание было построено в начале 20 века, но чиновники утверждают, что жить в нём можно. Жильцы опасаются, что стены просто рухнут.

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