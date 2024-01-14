Где-то глубоко внутри меня живёт сантехник Вася, который только и ждёт момента, чтобы появиться в нужный момент, стукнуть гаечным ключом по темечку нужного человечка, тем самым превратив его из мужика в мужчину.
Чем отличается баба от женщины
Комментарии
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Элина Морозова
Вот уж намудрили. Все намного проще. У мальчиков-девочки, у юношей-девушки, у мужчин-женщины, у дедушек -бабушки, у деда-бабы. Так, что обзывайтесь на здоровье.
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12 час.
андрей картаев
тогда вопрос кто такие бабушка и дедушка
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12 час.
Элина Морозова
Степень родственных отношений.
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11 час.
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