ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 652 подписчика

Чем отличается баба от женщины

Чем отличается баба от женщины

Где-то глубоко внутри меня живёт сантехник Вася, который только и ждёт момента, чтобы появиться в нужный момент, стукнуть гаечным ключом по темечку нужного человечка, тем самым превратив его из мужика в мужчину.

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Комментарии
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Элина Морозова
Вот уж намудрили. Все намного  проще. У  мальчиков-девочки, у юношей-девушки, у мужчин-женщины, у дедушек -бабушки, у деда-бабы.  Так, что обзывайтесь на здоровье.
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12 час.
андрей картаев
тогда  вопрос кто такие бабушка и дедушка
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12 час.
Элина Морозова
Степень родственных отношений.
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11 час.

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