Кирби: США не ставят условия передачи оружия Израилю и не диктуют планы операций

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон не ставит перед Израилем условия применения американского оружия и военной техники и не диктует ему планы военных операций, в том числе в секторе Газа.
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