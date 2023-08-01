В России увеличен размер утилизационного сбора на автомобили

Тарифы утилизационного сбора на автомобили с 1 августа выросли в среднем в три раза, пишут «Известия»Как отмечается в публикации, соответствующий сбор оплачивается и при ввозе машин, и закладывается в стоимость автомобилей, производимых в стране.