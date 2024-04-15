Сельхозтехника Забайкалья готовится к посевной кампании

Свыше 3 тысяч единиц техники примет участие в посевной кампании в Забайкалье. По предварительным данным, в весенне-полевых работах примут участие 1076 тракторов различных марок, почти 1300 единиц почвообрабатывающей техники и 709 единиц посевной техники.
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