Сельхозтехника Забайкалья готовится к посевной кампании

Свыше 3 тысяч единиц техники примет участие в посевной кампании в Забайкалье. По предварительным данным, в весенне-полевых работах примут участие 1076 тракторов различных марок, почти 1300 единиц почвообрабатывающей техники и 709 единиц посевной техники.