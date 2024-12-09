Зеленский неожиданно пошел на попятную в вопросе заморозки конфликта на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина больше всех хочет завершения конфликта, а его заморозка обсуждалась между недавней встречей с избранным президентом США Дональдом Трампом и главой Франции Эммануэлем Макроном.
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