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Регионы России

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Путин обсудил с губернатором Приморья развитие региона и строительство жилья

Путин обсудил с губернатором Приморья развитие региона и строительство жилья

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко на площадках Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит в Владивостоке с 3 по 6 сентября 2025 года.

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