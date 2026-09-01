Путин обсудил с губернатором Приморья развитие региона и строительство жилья

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко на площадках Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит в Владивостоке с 3 по 6 сентября 2025 года.
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