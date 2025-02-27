Издевались и матерились: прокуратура Сахалина взялась за дело об унижении школьницы

Девочка подверглась жёсткой травле. С ней жёстко обошлась группа парней.В Сахалинской области инициирована прокурорская проверка в связи с обнародованной в медиа информацией о возможном случае издевательств над ученицей школы в Южно-Сахалинске.
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